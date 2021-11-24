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Політика

«Моральний злочин»: розслідувач Bellingcat Грозєв назвав головну причину провалу операції з затримання «вагнерівців»

14:26 24 листопада 2021
Зеленський

Позиція української влади, яка не лише не розслідує провал операції з затримання так званих «вагнерівців», а й приховує дані щодо її проведення — це моральний злочин. Так вважає болгарський журналіст, головний розслідувач міжнародної дослідницької організації Bellingcat Христо Грозєв.

В інтерв'ю засновнику інтернет-видання «ГОРДОН» Дмитру Гордону Грозєв зазначив, що є докази скоєння злочинів «вагнерівцями» проти тисяч людей.

«Вважаю це, скоріше, моральним злочином, не політичним. Щоб це було політичним злочином, він має бути без якихось інших плюсів», — сказав він.

На думку Грозєва, основною причиною провалу операції стало рішення української влади відкласти фінальну частину її на кілька днів.

Відхилення протягом п'яти днів в операції, яка повинна проходити, як годинниковий механізм, істотно підвищило ризики. Крім того, передвиборча кампанія, яка тоді проходила у Білорусі, також додала ризику.

За словами Грозєва, до моменту перенесення останньої фази операції ризик її зриву становив 20−30%.

Після рішення перенести фінал операції, ризик її зриву збільшився до 95%.

Журналіст нагадав, що 33 чоловіка мали зареєструватися двічі у двох різних готелях. Звичайно, вся ця інформація надійшла до КДБ Білорусі, яка працювала у посиленому режимі у зв'язку з виборами.

Грозєв зазначив, що розслідувачі так і не змогли чітко встановити, чому українська влада вирішила перенести фінальну фазу операції — поспілкуватися з президентом України Володимиром Зеленським з цього приводу Bellingcat не вдалося.

За його словами, єдиний мотив, який можна якось прийняти — це майбутня домовленість про перемир'я на Донбасі.

Грозєв також висловив своє враження від зустрічей з президентом Путіним. Журналіст назвав російського президента «главою держави вбивць» та «главою держави, яка постійно бреше».

Ексклюзивний матеріал «Вагнергейт»: розслідування Bellingcat опоненти Зеленського зможуть використовувати для розхитування ситуації" читайте на сайті «ФАКТІВ».

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