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Політика

«Велике будівництво» Зеленського відремонтувало найгіршу дорогу Рівненщини — 13 км між Рівним і Дубном

15:17 24 листопада 2021
дорога

На Рівненщині завершили ремонт 13-кілометрової ділянки дороги Рівне — Здолбунів — Мізоч — Дубно, що пролягає селами Здовбиця, Уїздці та Кунин. Важливу ділянку траси Т-18−01, яка донедавна була однією із найгірших доріг в області, відновили у межах програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво».

Про це повідомила Рівненська ОДА.

«Через вкрай перенасичену кількість транспорту саме ця дорога була однією із найгірших в області. Колійність, ями та вибоїни — це те, на що постійно нарікали водії. Зараз я на власні очі бачу якісні зміни. Цілком задоволений темпами і виконанням робіт», — зазначив голова Рівненської ОДА Віталій Коваль.

Ремонтні роботи розпочались ще минулого року. За цей час на ділянці замінили старе зношене покриття на два шари асфальтобетону та укріпили узбіччя. Наразі фахівці облаштовують дорожню інфраструктуру: автобусні зупинки, бар’єрне огородження, розмітку та дорожні знаки.

Наступного року в рамках «Великого будівництва» планується відремонтувати дорогу, що сполучає Здолбунів та Дубно.

Нагадаємо, у рамках програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» за підсумками 2019−2021 років планують відhttps://www.president.gov.ua/news/skladovoyu-bezpeki-ukrayinciv-ye-suchasna-dorozhnya-ta-medic-71429новити 13 тис. км доріг по всій Україні. А у планах до кінця 2024 року — зробити 24 тис. км.

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