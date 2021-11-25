Новий транш МВФ піде на фінансову стабільність і боротьбу з COVID-19 — Свириденко

Кошти на суму 700 млн доларів, які МВФ напередодні виділив Україні за програмою Stand-by, будуть спрямовані на утримання фінансової стабільності та боротьбу з наслідками COVID-19. Про це повідомила у фейсбуці перша віцепрем'єр-міністерка — міністерка економіки України Юлія Свириденко.

За її словами, рішення ради директорів МВФ про черговий транш стало наслідком детального аналізу фінансово-економічної ситуації в Україні та дій української влади щодо подолання наслідків пандемії.

«Отриманню траншу також передував значний прогрес, який продемонструвала наша держава в реалізації низки структурних реформ. Насамперед ідеться про реформи в судовій сфері, антикорупційній політиці, посилення незалежності Національного банку України», — зазначила Свириденко.

Загальний обсяг коштів, виділених Україні Міжнародним валютним фондом у межах цієї програми, становить майже 2,8 мільярда доларів США.

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