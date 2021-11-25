«Велике будівництво»: Зеленський оголосив про старт створення національного авіаперевізника

Президент Володимир Зеленський офіційно оголосив старт створення національного авіаперевізника. Проєкт буде реалізовано у межах ініційованої ним програми «Велике будівництво».

Як повідомляє Офіс президента, про це глава держави заявив під час форуму «Велике будівництво: авіація та туризм».

«Крім обіцянок, переходимо до практичної реалізації — це наш національний авіаперевізник, його створення буде розпочато офіційно вже сьогодні. Ми готові інвестувати у повітряний флот, навантажувати українських виробників та залучати світових лідерів до об’єднаних проєктів у авіабудівництві», — сказав Зеленський.

Національний авіаперевізник створюється з метою реалізації державних інтересів у сфері авіаперевезень.

«Однак втілення цієї ідеї — це не лише про збільшення прибутку та пасажиропотоку, але й у цілому питання статусу, іміджу, престижу нашої держави. Наш національний авіаперевізник — незалежний від будь-яких інших груп та інших впливів», — зауважив президент.

Робоча назва майбутньої компанії, як повідомив президент, Ukrainian National Airlines (UNA, «Українські національні авіалінії»).



Підтвердження економічної доцільності цього проєкту дали французькі консультанти.

Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков додав, що, згідно з проведеними розрахунками, національна авіакомпанія має стати прибутковою через п'ять років.

Він також запевнив, що створення національного авіаперевізника не має лякати приватні компанії, адже «ринок зростатиме, і всім вистачить місця». Національний авіаперевізник, на думку очільника МІУ, має допомогти захистити стратегічні інтереси держави у сфері авіаперевезень, зокрема під час необхідності термінового переміщення людей в умовах закриття кордонів чи з гарячих точок планети.

Плани зі створення у межах програми «Велике будівництво» національної авіакомпанії, яка зможе літати по Україні та всьому світу, президент Володимир Зеленський анонсував на початку року.

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