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Політика

Зеленський вирішив влаштувати пресмарафон: про що президент поговорить із журналістами

17:43 25 листопада 2021
Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський, який нещодавно оголосив про старт створення національного авіаперевізника, 26 листопада проведе пресмарафон зі спілкування з журналістами, присвячений «екватору» його каденції. Про це йдеться у повідомленні Офісу президента у Telegram.

«У зв’язку зі складною епідемічною ситуацією в країні та з урахуванням досвіду попередніх прес-марафонів, до участі в цьогорічному заході запрошені журналісти з 30 провідних всеукраїнських і міжнародних ЗМІ, кожен з яких матиме можливість поставити Главі держави своє запитання та отримати вичерпну відповідь», — повідомили у відомстві.

Під час розмови президента із журналістами «будуть висвітлені різні актуальні й суспільно важливі теми, зокрема проведення реформ в Україні, ситуація на сході країни та досягнення миру, енергетична безпека та питання тарифів, економічна стабільність, боротьба з пандемією коронавірусу тощо».

В Офісі президента наголосили, що такий формат заходу дасть змогу уникнути дублювання запитань. Прес-марафон «30 запитань Президенту України» розпочнеться о 12:00 і триватиме три години. Захід транслюватиметься онлайн на офіційній Facebook-сторінці Офісу Глави держави та на провідних українських телеканалах.

Як писали «ФАКТИ», в Україні останнім часом сталася низка гучних скандалів, відставок і резонансних подій, які дуже негативно впливають і на імідж країни на міжнародній арені, і на внутрішню ситуацію також. Перший віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко, який входить у найближче оточення президента, в ексклюзивному інтерв’ю «ФАКТАМ» розповів про те, що відбувається в країні.

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