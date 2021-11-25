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Політика

Під Києвом місцева влада планує передати під забудову територію цвинтаря, — ЗМІ

18:51 25 листопада 2021
цвинтар

У селі Тарасівка під Києвом хочуть ліквідувати 10,22 га цвинтаря «Пам'ять» та віддати територію під забудову. Про це повідомляють «Українські новини», цитуючи звернення місцевих жителів до Боярської ОТГ щодо забудови прилеглих до цвинтаря територій.

«Після створення Боярської ОТГ, куди було приєднано і Тарасівську сільську раду, мер Боярки Олександр Зарубін зі своїми підлеглими заявили, що не хочуть бачити цвинтар «Пам'ять», — цитує ЗМІ місцевих жителів, які нагадали про те, що в Києві та прилеглих районах майже вичерпано ресурси відкритих цвинтарів.

Першим кроком місцевої влади до ліквідації цвинтаря стало розпорядження «Про заборону поховання людей на території цвинтаря „Пам'ять“ у селі Тарасівка».

Після цього було ухвалено рішення, в якому взагалі вказано ділянку з іншим кадастровим номером.

«Боярська влада презентувала ППТ (Докладний план території) з метою подальшої незаконної забудови цвинтаря житловою та промисловою нерухомістю. План не відповідає чинному законодавству — у ньому не зазначено наявність санітарно-захисної зони цвинтаря», — пише видання.

У матеріалі видання йдеться про те, що наміри мера Боярки можуть призвести до знищення цвинтаря «Пам'ять» та безпідставної ліквідації КП «Ритуал». Хоча понад 500 мешканців Тарасівки підтримали облаштування цвинтаря разом із Меморіалом Захисникам України. Примітно, що вищезгадані дії місцевої влади у Боярці опротестовані у судах та відповідних правоохоронних органах.

«Раю всім, хто має справу з цією боярською владою, ретельно перевіряти свої ППТ та рішення, які вона затверджує», — повідомляють місцеві жителі ЗМІ.

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