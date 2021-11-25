Перший віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко в ексклюзивному інтерв’ю «ФАКТАМ», відреагував на нещодавню заяву відомого педіатра Євгена Комаровського в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону.

Тоді Комаровський заявив: «Так це і була наша з тобою погана помилка (публічно підтримати Зеленського на виборах 2019 року. — Авт.). Ми з тобою лоханулися, і 73% так само лоханулися. Ми лохи. Реальні».

«Можу тільки сказати, що головне, щоб колеги (Гордон, Комаровський, хто там ще типу моральні авторитети) зараз не лоханулися з вибором своїх олігархічних партнерів в цьому питанні», — заявив Корнієнко, коментуючі висловлювання Комаровського.

За його словами, він достеменно не знає, хто є партнером Комаровського та Гордона.

«Я нічого не маю проти практичної професійної історії, але Дмитру Гордону багато ефіру дають на „Україні-24“. Зрозуміло, що Дмитро Ілліч є політиком, як би він це не заперечував, точніше, політиком-блогером. Це дуже прикольна сучасна історія. Він використовує цей інструментарій вельми активно, хоча як блогер насправді все-таки більше орієнтований на ринок. Я проаналізував його YouTube-канал, там 70 відсотків інтерв’ю не політичні й не замовні, а якісь колишні й сучасні зірки — ті, кого люди дивляться. Я дуже з повагою відношусь до нього насправді, бо я корінний киянин і пам’ятаю ще його статті про Віктора Цоя в газеті „Вечірній Київ“. Але зараз він виконує якусь функцію. Не факт, що в інтересах прогресу. Можливо, в інтересах теж великого бізнесу. Щодо Комаровського, я як молодий батько прислухаюсь до якихось його порад, і книжку свого часу купував. Але питання: де дитяче здоров’я, а де політика? Ця грань має все-таки десь закінчитися», — каже політик.

Корнієнко впевнений, що «будь-яка медійна атака так чи інакше робиться з метою до чогось спонукати».

«Зрозуміло, що їм (не кажу зараз про Гордона і Комаровського, а про їхніх патронів, принаймні медійних) хотілось би, мабуть, щоб влада або перестала рухатись по темі з олігархами, або якось перейшла в режим домовленостей», — вважає віцеспікер.

Як писали «ФАКТИ», Кирнієнко також заявив, що президент України Володимир Зеленський ні з ким не має особистого конфлікту, у тому числі й з бізнесменом Рінатом Ахметовим.

Фото ВР

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