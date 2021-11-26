Пресмарафон Зеленського: онлайн-трансляція

Президент України Володимир Зеленський 26 листопада 0 12:00 проведе пресмарафон зі спілкування з журналістами. Про це йдеться у повідомленні Офісу президента у Telegram.

Під час розмови президента із журналістами «будуть висвітлені різні актуальні й суспільно важливі теми, зокрема проведення реформ в Україні, ситуація на сході країни та досягнення миру, енергетична безпека та питання тарифів, економічна стабільність, боротьба з пандемією коронавірусу тощо».

Пресмарафон «30 запитань Президенту України» розпочнеться о 12:00 і триватиме три години. Захід транслюватиметься онлайн на офіційній Facebook-сторінці Офісу Глави держави та на провідних українських телеканалах.

Також трансляцію можна буде дивитись на сайті газети «ФАКТИ». Вікно трансляції з’явиться за декілька хвилин до її початку.

Також стало відомо, що працівники ЗМІ, які не отримали запрошення на пресмарафон, прийдуть на місце його проведення, щоб показати, як їх багато. Цю пропозицію озвучила у Facebook журналістка-розслідувачка Тетяна Козирєва.

Пізніше речник президента Сергій Никифоров опублікував у Facebook список запрошених на пресмарафон ЗМІ.

Liga.net

РБК Україна

24 канал

Свобода слова Савіка Шустера

Українські новини

Інтерфакс Україна

Обозреватель

1+1

5 канал

Reuters

Deutsche Welle

ДОМ

УНІАН

Укрінформ

ТРК Україна

AFP

Цензор.нет

Bloomberg

Радіо Cвобода

КП в Україні

Українська правда

Бабель

СТБ

Фокус

Кореспондент

НВ

Інтер

Forbes Україна

ICTV

LB.ua

UA: Перший

BBC

Як писали «ФАКТИ», в Україні останнім часом сталася низка гучних скандалів, відставок і резонансних подій, які дуже негативно впливають і на імідж країни на міжнародній арені, і на внутрішню ситуацію також. Перший віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко, який входить у найближче оточення президента, в ексклюзивному інтерв’ю «ФАКТАМ» розповів про те, що відбувається в країні.

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