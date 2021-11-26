«Українські національні авіалінії» полетять вже наступного року: що відомо про новий проєкт «Великого будівництва»

Державна авіакомпанія «Українські національні авіалінії», про створення якої заявив президент Володимир Зеленський, виконає перший рейс вже у 2022 році. Для запуску розробили бізнес-план і отримали перше фінансування, повідомив у Facebook міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Він зазначив, що з підписанням Угоди про спільний авіапростір з ЄС для України відкрились нові перспективи. Динаміка відновлення повітряного руху в зоні відповідальності України перевищує середньоєвропейський показник.

«Міністерство інфраструктури та компанія Airbus підписали меморандум, який передбачає можливість лізингу або купівлі сучасного флоту для „Українських національних авіаліній“. Ми вже маємо розуміння щодо потреби нової компанії, флот у 22 літаки забезпечить її присутність як на внутрішніх, так і далекомагістральних маршрутах», — розповів Кубраков.

Для фінансування розвитку аеропортів та залізниці в рамках програми президента «Велике будівництво» буде створено Спецфонд, у який протягом наступних років планують залучити 16 млрд гривень.

«Серед пріоритетних інвестиційних проєктів — розвиток мережі регіональних аеропортів, перетворення Борисполя у найбільший авіахаб Східної Європи. МА „Бориспіль“ може стати альтернативою для 19 аеропортів у 11 країнах нашого регіону. Весною 2022 року ми плануємо перезапуск Терміналу F — для цього є всі умови, конкурентний ринок, високий попит», — заявив голова Мінінфрастуктури.

Своєю чергою координатор «Великого будівництва» і заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що також розвиватимуть виробництво літаків в Україні. Обсяг інвестицій у період із 2021-го до 2030 року становитиме понад 34 млрд грн.

«Наша країна зараз у тій точці розвитку, коли авіаринок починає свій дуже впевнений ріст. Держава, зі свого боку, створює всі умови для того, щоб авіваперельоти були абсолютно буденною і доступною справою для українців», — зазначив Тимошенко.

Як повідомлялось, президент Володимир Зеленський заявив, що запуск «Українських національних авіаліній» (Ukrainian National Airlines — UNA) в рамках «Великого будівництва» — «це не лише про збільшення прибутку та пасажиропотоку, але й у цілому питання статусу, іміджу, престижу нашої держави».

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