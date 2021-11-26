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Політика

Арестович запідозрив колишнього голову ГУР Бурбу у змові з Росією та Порошенком

12:03 26 листопада 2021
Олексій Арестович

Радник голови Офісу президента та речник української делегації у Тристоронній контактній групі Олексій Арестович за кілька годин до прес-конференції Володимир Зеленського написав на своїй сторінці у Facebook скандальний пост.

Коментуючи тему «Вагнергейту», яка продовжує залишатися топ-темою у ЗМІ після публікації розслідування Bellingcat, Арестович у зриві спецоперації зі спроби українських спецслужб захопити російських військових злочинців запідозрив колишнього керівника Головного управління розвідки Василя Бурбу.

Раніше офіцер оприлюднив свої варіанти причин зриву спецоперації. Арестович також знайшов три варіанти.

Радник Єрмака, зокрема, заявив, що екс-керівник ГУР «спланував та здійснював операцію так, що вона не могла не скінчиться провалом», назвавши три причини, згадавши «авантюристичний характер» Василя Бурби; змову з п'ятим президентом Петром Порошенком, щоб «підставити чинну владу за будь-якого варіанта розвитку подій» і «змову з Росією».

Він також вважає, що екс-керівник ГУР надав журналістам таємні документи для публікації.

Матеріал «Після публікації Bellingcat у Зеленського є два виходи: Сергій Гайдай про «Вагнергейт» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото зі сторінки Олексія Арестовича у соціальних мережах.

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