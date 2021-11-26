Зеленський назвав Гео Лероса хабарником

Народний депутат Гео Лерос, якому нещодавно повідомили про підозру за середній палець, показаний у Раді президенту, збирається подати до суду на Володимира Зеленського.

«Настав час і мені подати до суду на Зеленського, чим і займемося» , — написав нардеп у соціальних мережах невдовзі після того, як президент під час прес-марафону назвав його «хабарником». Гео Лерос заявив, що президент «вирішив обзивати всіх, хто викриває його злочини».

Мова про колишнього «слугу народу» зайшла на прес-марафоні, коли у президента поцікавилися діяльністю Держбюро, яке чомусь дуже довго не може знайти відео з дорожньо-транспортною пригодою, в якій замішаний «слуга народу» Трухін, але швидко знаходить Лероса, який показав главі держави середній палець.

Нагадаємо, що невдовзі після вручення Леросу підозри за його дії у парламенті, нардепу повідомили і про іншу підозру — прокуратура просила взяти його під варту через невиконання рішення суду. Йдеться про те, що парламентар не спростував поширену ним інформацію щодо брата голови ОП Андрія Єрмака Дениса, який, за його словами, був причетний до торгівлі посадами.

Проте Печерський райсуд Києва відмовився відправляти його під арешт — Гео Лероса відпустили під особисте зобов'язання та забрали у нього закордонний паспорт.

Фото з Pixabay.

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