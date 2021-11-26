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Політика

Зеленський — Шустеру: «Ви є одним із дестабілізаторів ситуації в країні»

15:10 26 листопада 2021
Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський під час пресмарафону 26 листопада заявив, що українські ЗМІ ведуть війну проти нинішньої української влади.

«Ви можете не зі зла, Савіку, служити олігархам. Але ви служите… Ви є одним із дестабілізаторів ситуації в країні», — сказав він, звертаючись до відомого журналіста Савіка Шустера, який веде одну з передач на каналі «Україна 24».

За словами президента, свого інформаційного майданчика у влади немає, тоді як українські ЗМІ, хочуть вони цього чи ні, працюють на «розхитування ситуації».

«А хто буде союзником? Пан Коломойський за „смачну частину“ Укрнафти?» — запитав Зеленський, звертаючись до журналістів.

На його думку, медіаатаку організував олігарх Рінат Ахметов, який не розрізняє свої інтереси та державні.

«У нас країна під назвою Україна, а не країна під назвою ДТЕК. Ключів від держави він не має», — сказав президент.

Як писали «ФАКТИ», під час пресмарафону Зеленський також заявив, що олігарха Ріната Ахметова втягують у підготовку держперевороту в Україні.

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