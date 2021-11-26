Після заяви Зеленського про держпереворот впали єврооблігації енергохолдингу Ахметова

На сьогоднішній пресконференції президент Володимир Зеленський заявив, що бізнесмена Ріната Ахметова намагаються втягнути у війну проти України. Він вважає, що власник ДТЕК розхитує та шантажує владу.

На думку гаранта, у катастрофічному становищі в українській енергетиці, а саме у нестачі вугілля на ТЕС винен і приватний бізнес.



Після слів Зеленського, євробонди компанії ДТЕК втратили більш ніж 11% своєї вартості, передає zn.ua.

Відповідаючи на запитання журналістів, Зеленський сказав, що влада не збирається запроваджувати в Україні воєнний стан, бо це призведе до катастрофічних наслідків для економіки та обвалить українські ринки.

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