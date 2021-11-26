27.00 / 27.22 30.25 / 30.63
Київ: +7
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Політика

Загальмувалося все: Зеленський розповів, що буде з «нормандським форматом» та Мінськими домовленостями

16:12 26 листопада 2021
Зеленський

Під час пресконференції президент Зеленський сказав журналістам, що всі переговорні майданчики щодо Донбасу — «нормандський формат» та мінські переговори поки що «загальмувалися».

За словами глави держави, влада почала шукати паралельні шляхи для переговорів щодо вирішення конфлікту на Донбасі. Він зазначив, що процес триває.

«Чи буде результат дипломатичного шляху з залученням США, ми побачимо», — уточнив Зеленський.

Він нагадав, що «Мінськ був єдиним, що працювало». Завдяки переговорам Тристоронньої контактної групи став можливим режим припинення вогню.

Глава держави розповів, що зараз на українсько-російському кордону ситуація не гірша за ту, що була у квітні місяці. Росія спеціально намагається показати скупчення військ. У Кремлі заявляють про «захист своїх кордонів».

За його словами, ситуація поки що під контролем. Зеленський дав зрозуміти, що війни з Росією найближчим часом не буде.

Президент анонсував незабаром розмову глави Офісу президента Єрмака з представниками Кремля.

Також президент заявив, що США, Британія та Туреччина заявили, що допоможуть Україні у разі відкритої російської агресії.

Тим часом Зеленський сказав, що влада не збирається вводити в Україні воєнний стан, щоб не створювати катастрофічних наслідків для економіки.

112

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Собака та щеня

Мама-собака змусила цуценя пристойно поводитися, щоб отримати ласощі — відео насмішило мережу

Шайло Джолі-Пітт

15-річна дочка Анджеліни Джолі та Бреда Пітта Шайло виявилася гарною танцівницею — до мережі потрапили відео

Винник

Потекла чоловіча сльоза: Олег Вінник розповів, хто з жінок вразив його в серце. І це не Таюне

Афганська дівчинка

Афганська дівчинка з культової обкладинки National Geographic отримала притулок в Італії — який вона має вигляд через 36 років

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.