Єрмака допитають через провал спецоперації з затримання «вагнерівців», — ГБР

Державне бюро розслідувань (ДБР) найближчим часом планує допитати голову Офісу президента Андрія Єрмака, який нібито передав команду президента розвідникам щодо відтермінування фінальної фази спецоперації з затримання «вагнерівців».

Про це повідомив виконувач обов'язків голови ДБР Олексій Сухачов в етері програми «Право на владу», йдеться на сторінці відомства у Facebook.

За словами Сухачова, слідство поки не має жодного факту чи доказу причетності Єрмака до зриву спецоперації у захопленні «вагнерівців», але допитати голову ОП все ж таки планують.

«Ми протягом кількох днів будемо викликати пана Єрмака на допит. Чому не робимо цього сьогодні? Тому що ми очікуємо на певну інформацію від колег з правоохоронних органів», — цитуються слова Сухачова.

Щодо ймовірності допиту президента в.о. глави ДБР сказав, що рішення має ухвалити слідчий.

За словами Сухачова, сьогодні ДБР розслідує два кримінальні провадження, пов'язані з операцією з виманювання бойовиків ПВК «Вагнер». Одне з них за фактом державної зради, інше за фактом розголошення державної таємниці.

За його словами, слідчі допитали 30 осіб, призначили низку експертиз. ДБР офіційно вимагало звіту парламентської слідчої комісії. Слідчі чекають на додаткову інформацію від інших правоохоронних органів.

Олексій Сухачов запевнив, що слідство просувається активно й за нетривалий час будуть результати розслідування.

Нагадаємо, 17 листопада журналісти організації Bellingcat оприлюднили свої результати розслідування щодо спецоперації з затримання так званих «вагнерівців», яку проводили українські спецслужби.

Українські розвідники пов'язують провал операції з перенесенням її фінальної фази. Такого висновку дійшов і журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозєв.

Сьогодні на пресконференції президент Зеленський прокоментував «вагнергейт» та роль у цій спецоперації ексглави ГУР Міноборони Василя Бурби.

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