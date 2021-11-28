Нардеп Скороход відверто розповіла про роман із загиблим Поляковим

Нардеп Анна Скороход, яка після смерті депутата Антона Полякова зізналася, що була його нареченою, продовжує говорити про друга в теперішньому часі і, схоже, ще не зовсім змирилася з утратою. Про це стало зрозуміло з інтерв'ю Скороход на YouTube каналі Діани Панченко.

«Для мене стосунки з Антоном — це не просто любов, це спорідненість духовна. Це не просто зв'язок», — зізнається Анна.

За словами Скороход, їхні стосунки з Поляковим зав'язалися на тлі схожих сімейних проблем. І в Антона, і в Анни перші шлюби виявилися невдалими.

«Він (Антон) мене вирвав з тих відносин, і за це я йому вдячна. Він був ініціатором, а я дуже тривалий час сумнівалася… Його дружина дуже до мене ревнувала. Хоча підстав не було жодних. І мій чоловік теж шалено ревнував до Антона, коли для цього взагалі не було підстав. Ми просто дружили та дружили дуже довгий час… Якби вони нас так сильно не ревнували, якби так часто не підозрювали, що у нас роман, то його б і не було», — визнає Скороход.

Другим чинником, який зблизив Антона та Анну, стало вигнання з фракції «Слуга народу». «Нас, коли вигнали, то зіштовхнули один з одним, до цього ми особливо не спілкувалися, бачилися в парламенті хіба що, а після того, що трапилося, почали дружити», — уточнила Скороход.

Нагадаємо, Антон Поляков помер 8 жовтня за дивних обставин. Судмедексперт назвав причиною смерті гостру коронарну недостатність та гостру ішемічну хворобу серця. У крові виявили сліди алкоголю та метадону.

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