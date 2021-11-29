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Політика

Арестович попередив Бутусова про долю Гонгадзе

10:50 29 листопада 2021
Юрій Бутусов

Радник голови Офісу президента Андрія Єрмака Олексій Арестович заявив, що з журналіста Юрія Бутусова (ДБР відкрила кримінальне провадження за фактом розміщення ним у мережі відео зі стріляниною з гармати) можуть зробити «чергового Гонгадзе».

На своїй сторінці в соцмережах він заявив, що «рахунок пішов на дні, максимум — тижні», і що «його ліквідують ті, хто його і накачує». Арестович вважає, що «за планом це стане сигналом до початку масових заворушень зі щирим обуренням громадян».

«Терміново проситиму надати Юрію Бутусову державну охорону» , — заявив Арестович.

Сам журналіст назвав кримінальне провадження ГБР помстою президента, з яким він під час прескоференції жорстко говорив про «вагнергейт» і постійну брехню Володимира Зеленського.

Нагадаємо, що влітку цього року Верховний суд підтвердив вирок екс-генерал-лейтенанту міліції Олексію Пукачу, який у 2013 році був визнаний винним в умисному вбивстві журналіста Георгія Гонгадзе. Пукач домагався скасування свого довічного вироку і заміни його на ув'язнення терміном 15 років.

Фото Юрія Бутусова із соціальних мереж.

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