Відомства Марченка та Любченка відповідальні за половину тіньових схем в Україні: ЗМІ оприлюднили звіт аналітиків

Майже 50% тіньових схем в Україні становлять контрабанда, сірий «імпорт», «скрутки» ПДВ та діяльність конвертаційних центрів. Обсяги схем у 2020 році становили від 436 до 650 млрд грн, при цьому бюджет недоотримав податків на суму приблизно 109−175 млрд грн.

У 2020 році Міністерство фінансів очолював Сергій Марченко, а головою податкової був його ставленик, а згодом перший віцепрем'єр Олексій Любченко, пише видання «Економічні новини».

Видання цитує звіт аналітичного центру CASE-Україна за підсумками дослідження тіньової економіки та схем ухилення від сплати податків в Україні. Так, за підрахунками аналітиків, масштаб махінацій міг сягати від 918 до 1526 млрд грн, або від 22 до 36% ВВП країни, який у 2020 році становив 4,2 трлн грн.

Дослідження було оприлюднене на тлі обговорення у ЗМІ питання причетності міністра фінансів Сергія Марченка та експершого віцепрем'єра Олексія Любченка до «скруток» ПДВ та інших схем ухилення від оподаткування.

Видання звертає увагу на те, що в дослідженні є кілька вказівок на те, що саме за Марченка та Любченка схеми розцвіли з більшою силою. Зокрема, автори дослідження наводять дані про те, що співвідношення зібраного ПДВ та валового внутрішнього продукту поступово знижується. Фактично йдеться про нарощування схем, коли товари в країні продаються, а податки з них не сплачуються. У 2020 році цифра становить менше 13% уперше з кризового 2015 року.

«Ще переконливішим є показник ПДВ-розриву — між очікуваною при конкурентній економіці та фактичною сплатою податку. Протягом 2015−2018 років різниця між цими показниками не перевищувала 10%, хоча за Януковича цифри досягали і 37%. Однак у 2019−2020 роках розрив раптом збільшився вдвічі — до 22%», — наголошується у дослідженні.

Аналітики приходять висновків, що у тематиці «скруток» є явна тенденція до зростання. А ефективність податкових перевірок залишається низькою: не більше 10% перевірених виявляються «скрутниками», хоча насправді ця цифра набагато вища. Крім того, обсяги контрабанди також мають тенденцію до збільшення.

Фактично здебільшого ці висновки резонують із претензіями, які міністру фінансів Сергію Марченку ще у квітні 2021 року висували народні депутати, які ініціювали його відставку і навіть вносили до сесійної зали відповідний проєкт постанови.

Фото пресслужби Державної податкової служби України

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