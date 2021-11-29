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Політика

«Правий сектор» вимагає від РНБО запровадити санкції проти Біби, Киви, Новинського та Портнова

13:47 29 листопада 2021
«Правий сектор» вимагає від РНБО запровадити санкції проти Біби, Киви, Новинського та Портнова

26 листопада «Правий сектор» провів мітинг під стінами РНБО з вимогою ввести санкції проти власника «БРСМ-Нафта» — Андрія Біби, народних депутатів від ОПЗЖ Іллі Киви та Вадима Новинського та колишнього заступника голови АП Януковича Андрія Портнова. Про це стало відомо з онлайн-трансляції на сторінці «Правого сектора» у фейсбуці.

Понад 100 представників «Правого сектора» передали РНБО відповідне звернення, в якому йдеться про те, що вищеназвані громадяни ведуть «деструктивну діяльність, спрямовану на підрив обороноздатності нашої держави, дестабілізацію суспільно-політичного життя та підготовку ґрунту для російського вторгнення».

У «Правому секторі» також наголосили на необхідності включити до санкційних списків оточення Біби, Киви, Новинського та Портнова та їхні активи.

«Ми звертаємося до Ради національної безпеки та оборони України з вимогою включити вищезгаданих осіб та їхнє оточення, а також фінансові активи до списків санкцій, щоб позбавити їх впливу на ситуацію в країні та перешкодити їхній діяльності, яка шкодить безпеці та інтересам української держави», — зазначається у зверненні.

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