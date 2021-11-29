У Кривому Розі стартувало «Велике будівництво» у півстолітній школі

У Кривому Розі за програмою президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» почалася модернізація школи № 4 з поглибленим вивченням іноземних мов, яку відвідують понад 800 учнів. Комплексного ремонту у школі, побудованій 50 років тому, не було від самого відкриття.

Про це повідомляє Дніпропетровська ОДА.

«Діти — наше майбутнє. Намагаємося, щоб вони навчалися у затишних та теплих, яскравих та сучасних школах. Оновлюємо навчальні заклади у різних куточках Дніпропетровщини. Зокрема, модернізуємо криворізьку спеціалізовану школу № 4», — сказала заступниця голови ОДА Ольга Горб.

У школі замінять усі комунікації, осучаснять класи, їдальню, спортивний та актовий зали, оновлять фасад та упорядкують територію, а навколо будівлі укладуть тротуарну плитку. Наразі тривають демонтажні роботи на всіх трьох поверхах. За планом старими залишаться лише несучі стіни та плити перекриття. Решту, зокрема комунікації, буде замінено.



Школу відремонтують з урахуванням енергозберігаючих технологій. Замінять покрівлю, усі вікна та двері, зроблять вентильований фасад. Прокладуть і нові мережі — систему водовідведення та каналізацію, опалення, вентиляцію, електрику. А також зроблять акцент на безбар’єрності: облаштують пандуси, вказівники шрифтом Брайля, тактильну плитку.

Повністю оновлять і харчоблок та їдальню, де впроваджуватимуть реформу першої леді Олени Зеленської з оновлення системи шкільного харчування.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив про плани у межах програми «Велике будівництво» оновити та побудувати сотні об'єктів соціальної інфраструктури, зокрема, шкіл та дитячих садочків, по всій Україні.

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