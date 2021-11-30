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Політика

Зеленський звільнив начальника Департаменту контррозвідки СБУ Руснака

7:15 30 листопада 2021
Зеленський

Президент Володимир Зеленський своїм указом звільнив з посади начальника Департаменту контррозвідки СБУ Олександра Руснака. Указ № 604/2021 оприлюднено на сайті глави держави.

«Звільнити Руснака Олександра Васильовича з посади начальника Департаменту контррозвідки Служби безпеки України», — йдеться в указі.

Олександра Руснака було призначено на посаду начальника Департаменту контррозвідки Служби безпеки України 11 вересня 2019 року.

Причина його звільнення не повідомляється.

Але 26 листопада на пресмарафоні «30 питань президенту України» Володимир Зеленський заявив про те, що має інформацію про підготовку держперевороту в Україні. За словами президента, переворот заплановано на 1−2 грудня.

Йшлося також про те, що до здійснення держперевороту нібито залучають бізнесмена Ріната Ахметова. Новина моментально потрапила до заголовків світових ЗМІ та обрушила котирування єврооблігацій компаній Ахметова.

В СБУ розпочали розслідування за фактом підготовки окремими громадянами України та Росії дій з метою захоплення державної влади в Україні.

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