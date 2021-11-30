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Політика

«Велике будівництво»: на Сумщині відремонтували 55-кілометрову ділянку траси Н-12 Суми — Полтава

10:54 30 листопада 2021
дорога

У Сумській області завершили ремонт траси Н-12 Суми — Полтава на 55-кілометровій ділянці від с. Верхня Сироватка до м. Охтирка. Роботи провели у рамках програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво».

Про це повідомляє «Укравтодор».

Під час ремонту відрізку (км 12+09 — км 67+120) дорожники замінили старе зношене покриття, посилили основу дорожнього одягу, нанесли нову розмітку, влаштували зупинки, освітлення та дорожні знаки.

«Загалом впродовж 2020−2021 років ремонтуємо майже 60 км дороги Н-12 Суми — Полтава», — зазначають у Службі.

Траса Н-12 протяжністю 193,7 км є важливим транспортним коридором, який з’єднує Суми та Полтаву, а також великі районні центри двох областей.

Усього у Сумській області вже відновили 209 км доріг державного значення.

Нагадаємо, у межах програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» за підсумками 2019−2021 років планують оновити 13 тис. км доріг по всій Україні. А в планах до кінця 2024 року — зробити 24 тис. км.

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