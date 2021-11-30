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Політика

Перший випадок в історії Ради 9-го скликання: зі «Слуги народу» публічно вийшов депутат

11:05 30 листопада 2021
Роман Соха

Народний депутат Роман Соха заявив з трибуни Верховної Ради про вихід з фракції «Слуга народу».

У своїй промові він розкритикував президента Володимира Зеленського за невиконані обіцянки, повідомляє Telegram-канал «Недоторкані» .




«Слуга народу Роман Соха заявив про те, що сам виходить з фракції після того, як Зеленський призначив заступником голови Офісу президента Ростислава Шурму. Соха — мажоритарник — йому можна. І таких мажоритарників багато. Хто наступний?» — йдеться у повідомленні.

Випадок із Сохою неординарний. Це перший самостійний вихід з фракції «Слуга народу» за всю історію Ради 9-го скликання. До того з фракції лише виключали.

Нагадаємо, на початку листопада колишній спікер Верховної Ради Дмитро Разумков оприлюднив список депутатів, які увійдуть до створеного ним міжфракційного об'єднання під назвою «Розумна політика». Роман Соха був у цьому списку. Сам він обирався депутатом Верховної Ради від партії «Слуга народу» у Запорізькій області у виборчому окрузі № 75.

Ексклюзивний матеріал «Ростислав Шурма: чим займатиметься новий заступник голови Офісу президента на посаді» читайте на сайті «ФАКТІВ».


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