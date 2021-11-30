У Полтаві за програмою Зеленського незабаром запрацює спорткомплекс європейського рівня з трьома басейнами

У Полтаві підрядник, який зводить новий спорткомплекс на вулиці Петра Юрченка за програмою президента Володимира Зеленського «Велике будівництво», завершив благоустрій прилеглої території та розпочав підготовку до пусконалагоджувальних робіт.

Про це повідомляє Полтавська ОДА.

«Такий спорткомплекс дозволить розвивати на Полтавщині кілька видів спорту: плавання, водне поло, тріатлон, фізпідготовку веслярів, борців та боксерів, плавання серед спортсменів з інвалідністю — дефлімпійські та паралімпійські види спорту», — йдеться у повідомленні.



У спорткомплексі, за інформацією ОДА, облаштують три басейни — 50, 25 та 6,5 метра.

Великий басейн матиме 8 доріжок і відповідатиме всім європейським стандартам для проведення міжнародних змагань з європейською метричною системою фіксування результатів.

Передбачені доступність та безпечність будівлі спорткомплексу для людей з інвалідністю.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив про плани оновити та побудувати за програмою «Велике будівництво» сотні об'єктів соціальної інфраструктури, у тому числі спортивних, по всій Україні.

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