27.11 / 27.34 30.60 / 30.98
Київ: +2
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Політика

У Полтаві за програмою Зеленського незабаром запрацює спорткомплекс європейського рівня з трьома басейнами

13:57 30 листопада 2021
Спорткомплекс у Полтаві

У Полтаві підрядник, який зводить новий спорткомплекс на вулиці Петра Юрченка за програмою президента Володимира Зеленського «Велике будівництво», завершив благоустрій прилеглої території та розпочав підготовку до пусконалагоджувальних робіт.

Про це повідомляє Полтавська ОДА.

«Такий спорткомплекс дозволить розвивати на Полтавщині кілька видів спорту: плавання, водне поло, тріатлон, фізпідготовку веслярів, борців та боксерів, плавання серед спортсменів з інвалідністю — дефлімпійські та паралімпійські види спорту», — йдеться у повідомленні.


У спорткомплексі, за інформацією ОДА, облаштують три басейни — 50, 25 та 6,5 метра.

Великий басейн матиме 8 доріжок і відповідатиме всім європейським стандартам для проведення міжнародних змагань з європейською метричною системою фіксування результатів.

Передбачені доступність та безпечність будівлі спорткомплексу для людей з інвалідністю.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив про плани оновити та побудувати за програмою «Велике будівництво» сотні об'єктів соціальної інфраструктури, у тому числі спортивних, по всій Україні.

64

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Газ

«Нафтогаз» скасовує тариф «Річний»: що робити споживачам

Перерахунок пенсій з 1 грудня: пощастить п&#39;яти категоріям пенсіонерів

Перерахунок пенсій з 1 грудня: пощастить п'яти категоріям пенсіонерів

Оля Цибульська

«Якщо більше нічого показати»: кума DZIDZIO напідпитку здивувала архівним відео без нижньої білизни

Термінал та смартфон

Усі розрахунки лише «через касу»: нові правила роботи ФОПів

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.