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Політика

Зеленський призначив нового начальника Департаменту контррозвідки СБУ

16:06 30 листопада 2021
сбу

Президент Володимир Зеленський призначив нового начальника Департаменту контррозвідки СБУ. Згідно з указом, високу посаду займе Олександр Поклад.

Поклад за освітою юрист, закінчив Харківський юридичний університет. Спершу працював у правоохоронних органах Полтавської області, потім керував 5 управлінням Департаменту контррозвідки СБУ.

Попереднього голову Департаменту контррозвідки СБУ Олександра Руснака, який пропрацював два роки на посаді, 29 листопада було звільнено. Сталося це невдовзі після того, як на прес-марафоні Зеленський заявив, що йому надходить інформація щодо підготовки держперевороту в Україні.

Крім того, 30 листопада президент призначив нового начальника Департаменту СБУ з контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки. Очільником департаменту став Ілля Вітюк.

Фото sbu.gov.ua

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