Лукашенко назвав Крим російським (відео)

Олександр Лукашенко після чергових переговорів із російським президентом публічно назвав півострів Крим «де-факто та де-юре» російським. Така заява була зроблена в інтерв'ю російському пропагандисту Дмитру Кисельову. Більш того, Лукашенко готовий приїхати до Криму з візитом.

«Крим де-факто — це російський Крим. Був чи не був референдум, я не пам'ятаю. Після референдуму де-юре Крим став російським», — заявив Лукашенко.

Свій візит до Криму Лукашенко має намір розпочати з відвідин військової бази у Севастополі.

Ще цього літа білоруський політик визнавати Крим російським не поспішав. Лукашенко із глузуванням пропонував, щоб спочатку про статус півострова висловилися російські олігархи. «Коли останній олігарх у Росії визнає Крим і почне постачати туди продукцію — за мною не заіржавіє», — обіцяв він.

До цього Білорусь періодично наголошувала, що у питанні Криму зберігає нейтралітет. Білорусь має бути нейтральною до всіх учасників переговорів у Мінську, наполягав глава білоруського МЗС.

Фото president.gov.by

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