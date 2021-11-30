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Політика

«Викликає глибоке розчарування»: Іларіонов відповів, чи «досидить» свій термін Зеленський

19:06 30 листопада 2021
зеленський

Президент Володимир Зеленський під час останнього пресмарафону розчарував експертів тим, що спирався не на факти, а на чутки та домисли. Російський економіст, президент Інституту економічного аналізу Андрій Іларіонов вважає, що з такою політикою президент ризикує не досидіти на посаді відведений Конституцією термін. Про це Іларіонов заявив в інтерв'ю «Гордон».

«Це все викликає якесь глибоке розчарування… Поважний президент гідної країни не може так поводитися. Поважна людина, навіть не президент, не може так поводитися з журналістами. Поважна людина не може користуватися чутками, домислами, не може займатися шантажем та погрозами», — вважає Іларіонов.

На думку експерта, «політикою інфантилізму» Зеленський сам скорочує свій гіпотетичний період перебування при владі, і зовнішні чинники тут ні до чого. «Сам підриває ймовірність виконання своїх обов'язків у конституційно відведений йому термін», — уточнив Іларіонов. Причому Росію такий стан речей цілком влаштовує.

«Думаю, що стратегічно Путіна Зеленський влаштовує. Слабкий керівник на посаді президента України — це ідеальна ситуація», — підсумував Іларіонов.

Нагадаємо, під час пресмарафону Зеленський зробив гучну заяву про надходження до нього інформації про нібито спланований державний переворот. Крім того, президенту було поставлено питання про другий термін, на що Зеленський відповів, що має порадитися із сім'єю та дітьми.

Фото president.gov.ua

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