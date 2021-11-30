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Політика

Голова Верховного Суду Данішевська пішла у відставку

20:20 30 листопада 2021
Данишівська

У Верховному суді України остаточно відбулася заміна керівництва. Голова суду Валентина Данишевська пішла у відставку та 30 листопада була звільнена з суддівської посади. З 1 грудня на високу посаду заступить Всеволод Князєв, нещодавно обраний керівником Верховного суду на пленумі судового органу. Про це повідомляє суд.

Данишевську було призначено суддею Верховного Суду чотири роки тому, у листопаді 2017-го. У тому ж місяці на засіданні пленуму ВС її було обрано головою суду.

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Тепер новим головою Верховного суду України обрано 42-річного Всеволода Князєва, колишнього юрисконсульта з Миколаєва. Свого часу він працював адвокатом, суддею, а згодом очолював Миколаївський обласний адміністративний суд, після чого перейшов на роботу до ВС, ставши секретарем палати Верховного суду.

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