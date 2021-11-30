Чи може втратити мандат нардеп Соха: у «Слузі народу» думки розділилися

Після того, як фракція «Слуга народу» втратила депутата Роману Соху, у парламенті розгорілися бурхливі дискусії, чи можна позбавити мандата несвідомого нардепа, а в перспективі ще й спровокувати дострокові вибори Ради. Юристи-депутати схиляються до того, що самостійно силами ВР цей «ребус» не вирішити. Швидше за все, доведеться запитувати роз'яснення у Центральної виборчої комісії, а то й у Конституційного суду.

Проблема посилюється ще й тим, що депутат Соха, який вийшов із «Слуги народу», — не єдиний, хто може залишити фракцію. Серед потенційних перебіжчиків називають групу з понад 10 нардепів, які об'єдналися навколо спікера Дмитра Разумкова.

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія впевнений, що спроби розвалити монобільшість будуть безуспішними, і політичним опонентам «слуг» не вдасться досягти дострокових виборів. Арахамія впевнений, що Рада благополучно допрацює до кінця своєї каденції.

«Слуга народу» Павло Фролов, який входить до регламентного комітету Ради, такої впевненості не поділяє. Конституційний суд давав роз'яснення щодо складання депутатських мандатів, але правила формування Ради з тих пір змінилися. Наразі депутати сходяться на тому, що застосовувати минулі роз'яснення КСУ неможливо, потрібні нові тлумачення Основного закону. Зараз парламентарям потрібне грамотне роз'яснення, кого вважати «депутатом, обраним від політичної партії» і чи можна зараховувати до цієї категорії тих, хто пройшов на окрузі, а не списком, але йшов під брендом «слуг народу».

«У фракції „Слуг народу“, нагадаю, немає мажоритарників, які перемогли на виборах як самовисуванці. Усі йшли під брендом партії Володимира Зеленського. Тому питання про долю депутатського мандату першого „виходця“ із президентської фракції залишається відкритим», — пояснив Фролов.

Нагадаємо, перший віце-спікер парламенту Олександр Корнієнко в інтерв'ю «ФАКТАМ» висловив упевненість, що наразі немає жодної підстави для дострокових виборів Ради. А політолог Олег Саакян не відкидає, що дострокові вибори парламенту таки відбудуться, причому частина виборців Зеленського перейде на бік Разумкова.

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