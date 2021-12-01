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Політика

«Велике будівництво»: в обласній лікарні Тернополя за пів року з нуля збудували нове приймальне відділення

13:56 1 грудня 2021
Приймальне відділення

У Тернопільській обласній клінічній лікарні завершується будівництво сучасного приймального відділення. Його звели за рекордні пів року в межах програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво», повідомляє голова Тернопільської ОДА Володимир Труш.

Це відокремлений корпус, з’єднаний з іншою будівлею «теплим переходом». Планується, що нове відділення відчинить свої двері вже до кінця року. Тут постійно чергуватиме команда медиків, аби надавати допомогу пацієнтам у невідкладних станах.

«У відділенні розмістять шість ліжок, де протягом доби можуть перебувати пацієнти, до визначення подальшої тактики лікування. Передбачено два бокси для надання допомоги хворим з підозрою на інфекційне захворювання», — розповів Труш.

За словами голови Тернопільської ОДА, корпус нового відділення оснастять усім необхідним обладнанням, зокрема комп’ютерним томографом. Загальна вартість реалізації проєкту становила 12,5 млн грн.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що в рамках «Великого будівництва» у кожній області України з’являться лікарні нового формату, які відповідатимуть рівню провідних європейських клінік.

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