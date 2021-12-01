У перший політ літак UNA вирушить у 2022 році, — Зеленський

Вже наступного року свій перший рейс здійснить національна авіакомпанія UNA (Ukranian National Airlines). Про це під час свого щорічного послання до Верховної Ради заявив президент Володимир Зеленський.

«Перший рейс національного авіаперевізника буде у 2022 році. До 2025-го буде повністю сформовано флот нашої державної компанії — не менше 20 нових сучасних суден», — сказав президент.

UNA здійснюватиме як внутрішні авіаперевезення, так і міжнародні рейси. В цьому Україні допоможе нещодавно підписана з ЄС угода про відкрите небо, яку також називають «авіаційним безвізом».

«Тому UNA обов"язково приземлиться в ЄС. І такі великі плани справді окриляють», — додав Зеленський.

Як відомо, 25 листопада під час форуму «Велике будівництво: авіація та туризм» Мінінфраструктури та компанія Airbus підписали меморандум про взаєморозуміння щодо створення національного перевізника.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський повідомив, що у межах програми «Велике будівництво» для розвитку внутрішнього авіасполучення проводиться масштабна реконструкція регіональних аеропортів. Загалом планується реконструювати та модернізувати аеропорти у 16 ​​містах України.

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