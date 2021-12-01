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Політика

Арсен Аваков: «Переговори з Путіним мають відбуватися лише при свідках»

18:11 1 грудня 2021
Арсен Аваков

Ймовірні переговори України з Росією мають відбуватися лише за наявності міжнародних партнерів України, зокрема у Нормандському форматі. Про це колишній глава МВС Арсен Аваков заявив під час 12-го Київського форуму з безпеки у середу у Києві.

«Мені подобається формат перемовин з Росією поруч з нашими друзями. Переговори з агресором обов'язково мають відбуватися при свідках. І порядок денний таких переговорів має бути продиктований Україною. Тоді я це розумію», — сказав він.

Арсен Аваков зазначив, що президент РФ Володимир Путін має власне уявлення про Україну і немає сенсу проводити особисті переговори.

«Прийде час — говоритимемо з Росією, іншою Росією. А зараз говоритимемо з путінським режимом разом, наприклад, у Нормандському форматі, за порядком денним, який диктуватиме українське суспільство. Незалежність України, повага до її територіальної цілісності, кордонів, прав. Все. Нам більше нічого не потрібно від Росії», — підсумував він.

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