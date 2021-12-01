27.16 / 27.38 30.64 / 31.03
Київ: -3
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Політика

Впливова київська група: ЗМІ з'ясовували, що пов'язує Татарова, Трубіцина та Андрєєва

21:20 1 грудня 2021
Ринок «Петрівка»

Події останніх двох років свідчать, що у владних кабінетах сформувалася нова впливова група, яка взяла під контроль основні «тіньові схеми» Києва. До цієї групи нібито входять заступник голови Офісу президента Олег Татаров, депутат Київради від «Слуги народу» Владислав Трубіцин, а також колишній керівник КП «Київблагоустрій», екс-депутат Київради Андрій Андрєєв, пише видання «Дело».

«За даними розслідування Bihus.Info, одразу після приходу Татарова до ОП у серпні 2020 компанія «Дейрінг Капітал», співвласником якої є його тесть Олександр Павлушин, отримала від Київради землю під забудову. Йдеться про 1,5 га у Святошинському районі. Раніше на цьому місці будівництво планував «Укрбуд», — пише «delo.ua».

Як зазначається у матеріалі, Владислав Трубіцин, який пройшов у Київраду за списком «СН», позиціонує себе меценатом, букіністом та захисником книжкового ринку на Петрівці.

«За підтримкою у протистоянні забудові книжкового ринку Трубіцин звертався до Офісу президента», — пише «Дело» і припускає, що посприяти Трубіцину в цьому питанні міг Татаров — у жовтні 2020 року Трубіцин повідомив про те, що ринок «Петрівка» залишиться на своєму місці.

«Третім партнером Татарова і Трубіцина взяли фігуранта багатьох корупційних скандалів та кримінальних справ про розкрадання коштів із київського бюджету», — пише видання.

Олег Татаров, як відомо, в Офісі президента займається правоохоронними органами.

Владислав Трубіцин у Київраді обіймає посаду голови Постійної комісії міськради з питань підприємництва, він також очолює міжфракційне об'єднання «Успішний Київ».

«Спектр діяльності Татарова, Трубіцина та Андрєєва широкий — у Києві завжди є питання, які вимагають вирішення — від виділення землі під забудову до оформлення підрядів „потрібним“ людям», — йдеться у матеріалі «Дела».

181

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Оля Цибульська

«Якщо більше нічого показати»: кума DZIDZIO напідпитку здивувала архівним відео без нижньої білизни

пенсіонер

Понаднормативний стаж, доплати інвалідам та УБД, мінімалка: з 1 грудня українцям перерахують виплати

Обшук у Іллі Ківи

Золоті зливки та мільйони готівкою: ЗМІ показали, що виявили під час обшуку у скандального нардепа

Перерахунок пенсій з 1 грудня: пощастить п&#39;яти категоріям пенсіонерів

Перерахунок пенсій з 1 грудня: пощастить п'яти категоріям пенсіонерів

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.