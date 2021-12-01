Впливова київська група: ЗМІ з'ясовували, що пов'язує Татарова, Трубіцина та Андрєєва

Події останніх двох років свідчать, що у владних кабінетах сформувалася нова впливова група, яка взяла під контроль основні «тіньові схеми» Києва. До цієї групи нібито входять заступник голови Офісу президента Олег Татаров, депутат Київради від «Слуги народу» Владислав Трубіцин, а також колишній керівник КП «Київблагоустрій», екс-депутат Київради Андрій Андрєєв, пише видання «Дело».

«За даними розслідування Bihus.Info, одразу після приходу Татарова до ОП у серпні 2020 компанія «Дейрінг Капітал», співвласником якої є його тесть Олександр Павлушин, отримала від Київради землю під забудову. Йдеться про 1,5 га у Святошинському районі. Раніше на цьому місці будівництво планував «Укрбуд», — пише «delo.ua».

Як зазначається у матеріалі, Владислав Трубіцин, який пройшов у Київраду за списком «СН», позиціонує себе меценатом, букіністом та захисником книжкового ринку на Петрівці.

«За підтримкою у протистоянні забудові книжкового ринку Трубіцин звертався до Офісу президента», — пише «Дело» і припускає, що посприяти Трубіцину в цьому питанні міг Татаров — у жовтні 2020 року Трубіцин повідомив про те, що ринок «Петрівка» залишиться на своєму місці.

«Третім партнером Татарова і Трубіцина взяли фігуранта багатьох корупційних скандалів та кримінальних справ про розкрадання коштів із київського бюджету», — пише видання.

Олег Татаров, як відомо, в Офісі президента займається правоохоронними органами.

Владислав Трубіцин у Київраді обіймає посаду голови Постійної комісії міськради з питань підприємництва, він також очолює міжфракційне об'єднання «Успішний Київ».

«Спектр діяльності Татарова, Трубіцина та Андрєєва широкий — у Києві завжди є питання, які вимагають вирішення — від виділення землі під забудову до оформлення підрядів „потрібним“ людям», — йдеться у матеріалі «Дела».

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