27.21 / 27.42 30.70 / 31.07
Київ: +4
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Політика

«Прийде час — розповім»: заступник глави МЗС заінтригував своєю відставкою

12:34 2 грудня 2021
Єгор Божок

Заступник міністра закордонних справ України Єгор Божок подав заяву про відставку. Про це він сам повідомив вранці 2 грудня.

«Подав у відставку. Чому? Прийде час, розповім. Дякую всім, з ким 20 років пліч-о-пліч стояли на захисті інтересів України на міжнародній арені. Честь маю!» — написав дипломат у Twitter, показавши фото своєї заяви, датованої 2 грудня.

41-річний Єгор Божок перебуває на дипломатичній службі з 2002 року, у 2015−2017 очолював місію України при НАТО, у 2017−2019 роках керував Службою зовнішньої розвідки і був член РНБО.

14 березня 2019 року його призначили заступником міністра закордонних справ України. У 2020 році Божок отримав підозру за ст. 426−1 Кримінального кодексу («Перевищення військовою службовою особою влади») — нібито його схиляли до перевищення влади і службових повноважень, а у січні 2021 року добився скасування підозри в суді.

Нагадаємо, 30 листопада у відставку пішла голова Верховного суду Валентина Данішевська. З 1 грудня ці функції виконує Всеволод Князєв, нещодавно обраний керівником Верховного суду на пленумі судового органу.

187

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

пенсіонер

Понаднормативний стаж, доплати інвалідам та УБД, мінімалка: з 1 грудня українцям перерахують виплати

Оля Цибульська

«Якщо більше нічого показати»: кума DZIDZIO напідпитку здивувала архівним відео без нижньої білизни

Марина Хлєбнікова

Почалося зараження тканин обличчя: новини про стан страшно обгорілої Марини Хлєбнікової невтішні

Гривні

«Непомітний перерахунок»: експерт показав на прикладі, хто з пенсіонерів «не помітить» збільшення виплат із 1 грудня

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.