Заступник міністра закордонних справ України Єгор Божок подав заяву про відставку. Про це він сам повідомив вранці 2 грудня.

«Подав у відставку. Чому? Прийде час, розповім. Дякую всім, з ким 20 років пліч-о-пліч стояли на захисті інтересів України на міжнародній арені. Честь маю!» — написав дипломат у Twitter, показавши фото своєї заяви, датованої 2 грудня.

41-річний Єгор Божок перебуває на дипломатичній службі з 2002 року, у 2015−2017 очолював місію України при НАТО, у 2017−2019 роках керував Службою зовнішньої розвідки і був член РНБО.

14 березня 2019 року його призначили заступником міністра закордонних справ України. У 2020 році Божок отримав підозру за ст. 426−1 Кримінального кодексу («Перевищення військовою службовою особою влади») — нібито його схиляли до перевищення влади і службових повноважень, а у січні 2021 року добився скасування підозри в суді.

Нагадаємо, 30 листопада у відставку пішла голова Верховного суду Валентина Данішевська. З 1 грудня ці функції виконує Всеволод Князєв, нещодавно обраний керівником Верховного суду на пленумі судового органу.

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