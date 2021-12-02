Від Шмигаля вимагають втрутитись у катастрофічну ситуацію із «чорним» ринком пального та нелегальними АЗС

Член парламентського Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг народний депутат Михайло Бондар звернувся до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з вимогою втрутитися в катастрофічну ситуацію, що склалася з нелегальним ринком пального. Йдеться про роботу нелегальних АЗС (так званих «бочок») та мініНПЗ, через які бюджет щороку втрачає близько 20 млрд гривень. Про звернення стало відомо з інформації на сторінці нардепа у Facebook.

«Звернувся до прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля щодо катастрофічної ситуації, що склалася з нелегальним ринком пального. Через нелегальні АЗС (так звані „бочки“), мініНПЗ та нафтобази український бюджет щороку втрачає близько 20 млрд гривень. Страждає також і екологія — забруднюються ґрунти, отруюються водойми, повітря, відбуваються жахливі пожежі, хворіють та вмирають люди. Держава зобов'язана терміново втрутитися у ситуацію та навести лад з виробництвом та реалізацією пального», — йдеться у повідомленні нардепа перед зверненням до прем'єр-міністра.

За інформацією нардепа, в бензині, що продається на нелегальних АЗС, було виявлено багаторазове перевищення вмісту токсичних речовин, зокрема бензолу та сірки, висока концентрація яких, за даними федерального агентства Міністерства охорони здоров'я США, може призвести до онкологічних захворювань, захворювань дихальної та серцево-судинної систем та інших важких хвороб.

«У більшості випадків нелегальні АЗС, кількість яких стабільно зростає, побудовані без дотримання будівельних норм та функціонують з порушенням норм пожежної та екологічної безпеки, а також несуть суттєву загрозу життю та здоров'ю оточуючих. За даними проєкту: „Карта об'єктів роздрібної торгівлі пальним, які мають ознаки порушення законодавства“ — perevirazs.info, в Україні виявлено 448 нелегальних АЗС, що свідчить про серйозні масштаби цієї проблеми», — зазначає нардеп у своєму зверненні.

Михайло Бондар також повідомляє, що функціонування нелегальних АЗС неможливе без роботи 25 нелегальних мініНПЗ, які забруднюють ґрунти та водойми, є джерелами виникнення техногенних катастроф та пожеж.

У своєму зверненні до прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля він також закликав перевірити нелегальні АЗС та мініНПЗ, ініціювати зміни у законодавстві та посприяти, щоб відомства, які були залучені до боротьби з нелегальним ринком пального, публічно оприлюднили звіти своєї роботи:

1. Ініціювати нову перевірку точок нелегального продажу пального та мініНПЗ, а також провести перевірку можливого сприяння їхній незаконній діяльності представників місцевої влади та правоохоронних органів.

2. Розглянути можливість ініціювати зміни у законодавстві, які б дозволили ефективніше боротися з нелегальним ринком пального, зокрема, посилили кримінальну відповідальність власників нелегальних АЗС, мініНПЗ та нафтобаз.

3. Звернутися до робочих груп щодо боротьби з нелегальним обігом пального, а також відомств, залучених до їхньої роботи (Мінекономіки, Мінрегіону, Офісу президента, Антимонопольного комітету, Нацполіції, ДСНС та інших уповноважених органів) з вимогою оприлюднити результати їхньої діяльності щодо боротьби з нелегальним обігом пального, йдеться у зверненні.

Як повідомлялося раніше, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив силовим відомствам та контролюючим органам активізувати боротьбу з нелегальним обігом пального ще у березні поточного року.

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