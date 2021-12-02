Зеленський воює один по всіх напрямках: психологиня пояснила, чому президент веде гру, яка може бути небезпечною для України в цілому

Президент Володимир Зеленський, який емоційно поспілкувався з журналістами напередодні щорічного послання у Раді, швидко перейняв у своїх попередників-президентів стиль комунікування з суспільством. В його останніх виступах звучить обвинувальна риторика на адресу «попередників» чи будь-яких інших сил, які нібито блокують спроби розвитку країни.

Про це розповіла політична психологиня, кандидатка психологічних наук Світлана Чуніхіна.

На думку психологині, Зеленський є єдиним президентом, який опинився в ситуації глобальної війни з усіма.

За два з половиною роки він так збудував свою політику, що проти нього об'єдналися абсолютно різні політсили. Зараз і колишні прихильники, і політичні конкуренти єдині в бажанні якнайсильніше дискредитувати владу Зеленського.

І це небезпечна гра не лише для теперішнього президента, а й для України загалом. Зеленський ризикує не лише своєю кар'єрою, він допускає серйозні прорахунки у стратегічному плануванні та не здатний пояснити свої плани суспільству.

Саме зараз відбувається протистояння президента з олігархами. Зеленський та його команда не намагаються збудувати щось нове, але публічно кидають виклик старим політико-фінансово-економічним групам.

На думку Чуніхіної, такі виклики також потрібні. Але в цій війні у президента напрочуд мало союзників у суспільстві. У нього немає підтримки серед еліт у бажанні похитнути полюс сили, що вже склався. Експертка вважає, що це вияв глибоких проблем українського суспільства.

«Думаю, що ми вкорінені в цю структуру сильніше, ніж готові собі зізнатися. Тому наша готовність щось по-справжньому поміняти у суспільному та політичному укладі під питанням», — зазначає психологиня.

Ексклюзивний матеріал «Зеленський не почувається президентом з якоїсь причини», — політична психологиня Світлана Чуніхіна" читайте на сайті «ФАКТІВ».

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