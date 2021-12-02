27.18 / 27.40 30.69 / 31.06
Київ: +2
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Політика

Одному — 12 років, іншого виправдали: суд оголосив вирок у справі про вбивство ексдепутата Держдуми РФ Вороненкова

21:39 2 грудня 2021
Денис Вороненков

Шевченківський районний суд ухвалив вирок у справі про вбивство колишнього депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова. Про це повідомили у київській прокуратурі.

Обвинуваченого, який, за даними слідства, підвозив кілера на місце скоєння злочину, а потім знищив автомобіль, суд визнав винним у пособництві в умисному вбивстві Дениса Вороненкова, а також у незаконному зберіганні зброї та засудив до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

За даними «Цензор НЕТ», це був колишній глава «Правого сектору» Павлограда Ярослав Тарасенко.

Другого підсудного — харків'янина Олександра Лося, раніше засудженого за розбій, колегія суддів виправдала. За версією прокуратури, Лось стежив за ексдепутатом напередодні вбивства.

Нагадаємо, Денис Вороненков переїхав до України разом з дружиною Марією Максаковою та отримав українське громадянство. Його застрелили 23 березня 2017 року у центрі Києва. В результаті стрілянини також було поранено його охоронця й самого нападника, який пізніше помер від поранень.

Слідство встановило, що злочин скоїв громадянин України Павло Паршов за попередньою змовою з громадянами України Юрієм Василенком, Ярославом Левенцем, Олександром Лосем та Ярославом Тарасенком. Лося та Тарасенка затримали.

Замовником убивства нібито був колишній чоловік Максакової «кримінальний авторитет» Володимир Тюрін. Вбивство готувалося разом із керівництвом ФСБ Росії.

Марія Максакова продовжує вибудовувати свою кар'єру в Україні.

89

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Касовий апарат

У Раді запропонували відкласти обов'язкове застосування бізнесом РРО до 2023 року: що відомо

пенсіонер

Понаднормативний стаж, доплати інвалідам та УБД, мінімалка: з 1 грудня українцям перерахують виплати

Термінал та смартфон

Усі розрахунки лише «через касу»: нові правила роботи ФОПів

Фото-переможець

Названо переможців конкурсу на найкращі весільні фото року

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.