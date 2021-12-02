Одному — 12 років, іншого виправдали: суд оголосив вирок у справі про вбивство ексдепутата Держдуми РФ Вороненкова

Шевченківський районний суд ухвалив вирок у справі про вбивство колишнього депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова. Про це повідомили у київській прокуратурі.

Обвинуваченого, який, за даними слідства, підвозив кілера на місце скоєння злочину, а потім знищив автомобіль, суд визнав винним у пособництві в умисному вбивстві Дениса Вороненкова, а також у незаконному зберіганні зброї та засудив до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

За даними «Цензор НЕТ», це був колишній глава «Правого сектору» Павлограда Ярослав Тарасенко.



Другого підсудного — харків'янина Олександра Лося, раніше засудженого за розбій, колегія суддів виправдала. За версією прокуратури, Лось стежив за ексдепутатом напередодні вбивства.



Нагадаємо, Денис Вороненков переїхав до України разом з дружиною Марією Максаковою та отримав українське громадянство. Його застрелили 23 березня 2017 року у центрі Києва. В результаті стрілянини також було поранено його охоронця й самого нападника, який пізніше помер від поранень.

Слідство встановило, що злочин скоїв громадянин України Павло Паршов за попередньою змовою з громадянами України Юрієм Василенком, Ярославом Левенцем, Олександром Лосем та Ярославом Тарасенком. Лося та Тарасенка затримали.

Замовником убивства нібито був колишній чоловік Максакової «кримінальний авторитет» Володимир Тюрін. Вбивство готувалося разом із керівництвом ФСБ Росії.

Марія Максакова продовжує вибудовувати свою кар'єру в Україні.

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