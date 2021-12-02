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Політика

Корупція на митниці: Цибулько назвав прізвища та успішні схеми

22:45 2 грудня 2021
Митниця

Політолог Володимир Цибулько у своєму блозі на Facebook назвав імена людей, які, за його інформацією, можуть займатися корупцією на митниці. На його переконання, саме через такі схеми бюджет недоотримує мільярди грн.

«Мінфін каже, що держава втрачає на митниці 3 млрд грн на рік через корупцію. І якщо це когось дивує, то він просто не розбирається в тому, що відбувається. Почнемо з найвищого керівництва. Руслан Черкаський — заступник глави Держмитслужби. Їздить на Bentley і купує квартири в Арабських Еміратах. Водночас тримає разом з дружиною медичний бізнес, обладнання для якого завозять через Бориспіль нелегально», — написав Цибулько. На його думку, такого чиновника тримають у структурі митниці через кеш.

Так, за інформацією політолога, керівник Чернівецької митниці завдяки заступництву Татарова та Черкаського міг організував ряд схем.

«Підлеглий Черкаського — Михайло Товт, керівник регіональної митниці в Чернівецькій області. Відомий тим, що менш ніж за пів року на службі вже запустив декілька надуспішних схем. Ввозить нелегально китайський одяг, запчастини для машин, отримує відкати з будівництва і звісно тягає цигарки. На цьому локальному прикладі видно, як працює корупційна вертикаль і це стосується не тільки митниці. Тут просто вистачає яскравих прикладів. В результаті ми отримуємо Бюджет з дефіцитом у 200 млрд», — резюмував Володимир Цибулько.

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