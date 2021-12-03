«Зеленський був як плацебо»: політична психологиня розповіла, у чому головна помилка чинного президента

Поведінка президента Зеленського під час спілкування з журналістами, його комунікування з суспільством, небажання давати правдиві відповіді на гострі питання, які хвилюють українців, веде до того, що він втрачає союзників. Про це розповіла політична психологиня Світлана Чуніхіна.

За її словами, Зеленський, як людина, яка випадково потрапила у політику, власних смислів не мала й давала можливість людям бачити в ній те, що ті хотіли.

«Він був, як плацебо: багато хто вкладав у нього власні сенси», — зазначила Чуніхіна.

По мірі знайомства зі справжнім Зеленським люди починали багато чого розуміти й розчаровуватися. Вони коректували свої стратегії.

А президент за 2,5 роки, як недосвідчена у політиці людина, не навчився створювати коаліції та союзницькі групи, щоб спиратися на чиюсь підтримку, ніж відстоювати свої принципи.

Навпаки, його дії спрямовані на руйнування підтримки можливих альянсів та солідарність з ними.

Експертка вважає, що помилка Зеленського в тому, що він не поважає право суспільства знати про нього малоприємну правду, вважаючи, що цього права суспільство не має.

Але за таку неповагу йому доведеться заплатити — буде стрімке скорочення рейтингу. Війна з медіа без власних каналів комунікацій з суспільством може призвести до того, що президент ризикує виявитися взагалі не здатним до жодної політичної дії. Йому відповідатимуть війною на його бажання воювати з усіма.

На думку Чуніхіної, Зеленський не має реальних можливостей просунутися у своїй боротьбі, у нього вкрай мало ресурсів та шансів на перемогу.

Психологиня вважає, що президент веде гру, яка може бути небезпечною не лише для його рейтингу, але й для всієї України.

Ексклюзивний матеріал «Зеленський не почувається президентом з якоїсь причини», — політична психологиня Світлана Чуніхіна" читайте на сайті «ФАКТІВ».

166

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter