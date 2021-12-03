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Політика

На Буковині «Велике будівництво» Зеленського ліквідувало ще один довгобуд — відкрився садок в Опришенах

13:08 3 грудня 2021
Дитячий садок в Опришенах

У селі Опришени Чернівецької області за програмою президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» завершилося зведення дитячого садка на 80 місць. Дитячий дошкільний заклад почали будувати ще у 2012 році, але завершити його вдалося лише у межах «Великого будівництва». Про це повідомляє Чернівецька ОДА.

Новий садок побудований із застосуванням енергоефективних технологій, завдяки чому вдасться економити енергоресурси та водночас забезпечити комфортні умови для дітей та вихователів.

У будівлі були проведені монтажні та оздоблювальні роботи, обладнано системи опалення, водопостачання та зовнішньої каналізації.

Крім цього, було впорядковано територію. Садок отримав також весь необхідний робочий інвентар.

Добудову садка було профінансовано спільно Державним фондом регіонального розвитку та органами місцевого самоврядування.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський повідомив, що з початку реалізації ініційованої ним програми «Велике будівництво» в Україні вже було збудовано та реконструйовано понад двісті садочків та шкіл.

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