Намагаються «дотиснути» енергетичні питання: експерт пояснив, навіщо РФ стягує війська до кордону з Україною

Зосереджуючи війська та техніку біля українських кордонів, Росія хоче закрити енергетичні питання. Кремль чинить тиск як на Київ, так і на Євросоюз. Про це в етері «України 24» розповів військовий експерт Анатолій Кравчук.

Експерт нагадав, що росіяни влаштували енергетичну кризу в Європі з газом. І вони почали тиснути на Україну, загрожуючи її окупувати.

Кравчук вважає, що для Європи окупація України також несе ризики. Це буде потужний регіон небезпеки, який загрожуватиме і Європі.



Він нагадав, що навесні цього року Росія вже використала сценарій тиску, коли зосередила свої війська біля українських кордонів. Захід тоді вперше оперативно відреагував.

«Я дуже сподіваюся, що зараз Захід введе ті ж інформаційні дії, це проведення потужної інформаційної кампанії проти Росії… Я сподіваюся, що вони досягнуть своєї мети, і Росія так і залишиться на рівні демонстраційних дій і не перейде до конкретних наступальних операцій», — сказав Кравчук.

Нещодавно міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія розмістила біля кордонів України 115 тисяч військових. На думку західної розвідки, чисельність близько 175 тисяч.

На Заході припускають «високу ймовірність дестабілізації» України з боку Росії вже цієї зими.

Кремль заперечує звинувачення у підготовці нападу на Україну. Нещодавно президент Путін заявив про активізацію сил НАТО біля російських кордонів.



Нагадаємо, командувач Операцією об'єднаних сил Олександр Павлюк заявив, що у разі нового збройного вторгнення на Донбас, російські військові намагатимуться оточити та ліквідовувати українське угруповання військ.

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