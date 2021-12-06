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Політика

Ахметов був на дні народження Шустера: журналіст знайшов підтвердження у лікаря Комаровського

10:34 6 грудня 2021
Рінат Ахметов

Лікар Євген Комаровський визнав, що олігарх Рінат Ахметов був на дні народження журналіста Савіка Шустера. Про це написав у Facebook Михайло Ткач, автор розслідування «Української правди» щодо переговорів у Вільнюсі.

«Це добре. Тому що спостерігати за тим, як дорослі люди, лідери громадської думки з мільйонними аудиторіями вдають, що Ахметова там не було, вже не смішно. Дмитро Гордон, який дві доби публікує різні фото без Ахметова з Вільнюса з формулюванням „Те, що Ткач побоявся показати“, висловлюючись його формулюваннями, побоявся це визнати», — написав Ткач.

Свою посаду журналіст проілюстрував світлиною Комаровського у момент, коли журналісти запитали про його ставлення до Ахметова.

Ткач також прокоментував слова Комаровського, який назвав діяльність журналіста щодо відстеження олігархів та посадових осіб та знаходження суспільно важливої інформації не гідною чоловіка.

«Попри те, що у своєму професійному житті я ризикував власною безпекою трохи більше, ніж лікар Комаровський, я залишу цю образу без відповіді. Сподіваюся, колись і лікар Комаровський набереться „чоловічої“ мужності говорити про олігархів правду, не боячись втратити ефіри на їхніх телеканалах», — написав Ткач.

Нещодавно повідомлялося, що Рінат Ахметов був у Вільнюсі, коли там святкував день народження Савік Шустер, і міг скористатися урочистістю для переговорів із потенційними кандидатами у президенти на противагу Володимиру Зеленському.

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