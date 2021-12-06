У Сєвєродонецьку за програмою «Велике будівництво» створили сучасний басейн

У Сєвєродонецьку на Луганщині завершилася реконструкція басейну «Садко». Роботи були виконані у межах програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво».

Як повідомляє у Facebook голова Луганської ОДА, керівник обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай, офіційне відкриття оновленого басейну відбудеться 15 грудня.

«Приємне завершення року. Басейн „Садко“ у Сєвєродонецьку готовий приймати відвідувачів. Вода вже гріється. Зовнішній вигляд — фантастичний. Усі системи вже працюють. 15 грудня — перший заплив», — написав Гайдай.

Він пояснив, що де-факто всі роботи завершено, у басейні вже є вода, водночас після будівельників «треба трохи навести лад».

Сергій Гайдай запросив дітей повертатися до занять та висловив сподівання, що станом басейну після ремонту вони залишаться задоволені.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський раніше заявив, що в рамках ініційованої ним програми «Велике будівництво» буде оновлено та збудовано сотні об'єктів соціальної інфраструктури по всій Україні, у тому числі спортивних.

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