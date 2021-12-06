Імпорт електроенергії з Білорусі до України здійснюється не безпосередньо, а через арабську фірму Vector Energy Innovation, пише журналіст Сергій Лямець на своїй сторінці у соцмережі.



«Білорусьенерго» постачає сьогодні електрику в Україну не безпосередньо «Енергоатому», а фірмі «ТЕТ Груп», яку пов'язують з колишнім директором компанії «Д. Трейдинг» Віталієм Бутенком" , — написав Сергій Лямець.

За його словами, нову енергетичну схему деякі телеграм-канали назвать «АрахаміяУкрЕнерго» — за аналогією з «РосУкрЕнерго». Як нагадав Лямець, «РосУкрЕнерго» у 2004−2009 роках була прокладкою з постачання газу з Росії в Україну: купувала в РФ газ за однією ціною, а перепродувала в Україні за завищеною.

Що ж до електроенергії, то, як пише журналіст, її імпорт з Білорусі планували відновити з 1 листопада цього року, проте цього не сталося через відмову «Білорусьенерго» продавати електрику української держкомпанії «Енергоатом».

«За кілька днів стало відомо, що право на постачання електроенергії в Україну отримали дві приватні компанії: „ТЕТ Груп“ та компанія „Електропостачальник“, яку пов'язували з депутатом „Слуги народу“ Євгеном Шевченком», — написав Лямець.

За словами журналіста, пізніше стало відомо, що й «ТЕТ Груп» білоруси продають електрику не безпосередньо, а через арабську компанію Vector Energy Innovation.

«Інтернетом гуляють скани договору (дані потрібно перевіряти, але, швидше за все, вони дійсні). З них випливає, що «Білорусьенерго» продає Vector Energy електрику по $ 59 доларів за МВт-годину. Водночас, арабська компанія постачає «ТЕТ Груп» електроенергію вже по $ 100 за МВт-годину, — повідомив Лямець. — Собі арабська Vector Energy залишає $ 40 на мегаваті. Маржа майже 40%! Це величезний прибуток навіть для трейдингу.

За даними видання «Діло», власник Vector Energy також є директором іншої компанії з ОАЕ — Industrial Innovation Group («Інноваційна індустріальна група»), яка своєю чергою є правонаступницею скандально відомого консорціуму ЄДАПС. Останній за часів Ющенка та Януковича був монополістом у сфері виробництва державних бланків та паспортів. У 2016 році консорціум було розпущено, проте у 2019 році він знову «сплив».

«Лобістом ЄДАПС у 2019 році власник сайту „Обозреватель“ Михайло Бродський називав Давида Арахамію. Голова фракції партії „Слуга народу“ у Раді просував участь Industrial Innovation Group у президентській програмі „Держава у смартфоні“. Крім того, Арахамія був присутній двічі на публічних заходах компанії Industrial Innovation Group. Наприклад, у грудні 2019 року він засвітився на заході банку „Аркада“ з директором цієї арабської компанії. Та й сам Арахамія не приховував і визнавав своє знайомство з ним», — пише «Дело».

У своїй статті видання не виключає, що платити за електроенергію 40 доларів арабській компанії доведеться українському бізнесу, який буде змушений підвищити ціни на свою продукцію, а отже, побічно платити арабській «прокладці» буде й все населення України, не кажучи вже про недоотриманий прибуток держкомпаній та втрачену можливість накопичити гроші для розв`язання проблем державних шахт.

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