Янукович остаточно програв апеляцію у справі про держзраду

Колишній президент Віктор Янукович не зумів оскаржити винесений йому у 2019 році вирок — 13 років за державну зраду та пособництво у веденні агресивної війни. Верховний Суд повідомив, що відхилив касаційну скаргу Януковича та його адвокатів.

Рішенням Верховного Суду від 6 грудня заочний вирок Януковичу залишено без зміни.

Нагадаємо, справа Януковича слухалася в Оболонському районному суді Києва. 24 січня 2019 року суд визнав екс-президента винним за статтями про державну зраду (ч. 1 ст. 111 КК України) та про пособництво у веденні агресивної війни (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 КК України). Пізніше — 2 жовтня 2020 року — вирок був підтверджений Київським апеляційним судом.

У листопаді 2021 року Януковичу оголосили ще одну підозру. Справа, якою займається Держбюро розслідувань, стосується організованої злочинної групи, до якої входили колишні чиновники ЗСУ, МВС та СБУ. Януковичу інкримінують управління цим угрупуванням.

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