Дороги в окупованому Криму, на відміну від «Великого будівництва» Зеленського, руйнуються та коштують дорожче — ЗМІ

Об'їзна дорога Сімферополя в окупованому Криму, яку було введено в експлуатацію у 2019 році, попри видану підрядником гарантію на 8 років, почала руйнуватися вже наступного року після здачі.

За оцінками фахівців, знайомих з ремонтом та будівництвом доріг як у Криму, так і на підконтрольній Україні території, якість доріг, які роблять в Україні у межах програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво», значно вища, а вартість при цьому нижча. Про це йдеться у публікації проєкту Радіо Свобода «Крим. Реалії».

«Рік тому об'їзна дорога, на яку мешканці Сімферополя чекали роками, почала руйнуватися. Перший великий обвал показало російське телебачення. Зі схилів по обидва боки траси сповз ґрунт. Пішохідні сходи поруч з дорогою стали аварійними», — йдеться у матеріалі.

Після появи перших пошкоджень дорожники відремонтували найбільші обвали, але на узбіччях асфальт продовжує сповзати разом із ґрунтом. При цьому вздовж траси утворюються провали, через які проступають ємності для водозабору.

«У нас зараз щодо „Великого будівництва“ такого не допускають. Я часто мотаюся Україною, і саме ті водостоки… Ну, це неправильно зроблено, технологічно неправильно. Бетонні блоки, плити, бордюри, їх просто позмивало», — наводить видання слова колишнього міністра ЖКГ Криму в 2010—2011 роках Миколи Порицького.

За даними журналістів, 9 кілометрів об'їзної Сімферополя коштували понад 6 мільярдів рублів. У перерахунку на українську валюту це 2 мільярди 200 мільйонів гривень.

«Наприклад, „Укравтодор“ на будівництво 1 кілометра дороги першої категорії витрачає 170 мільйонів гривень. Виходить, об'їзну Сімферополя українське підприємство збудувало б приблизно за 1 мільярд 530 мільйонів. І це на 670 мільйонів гривень дешевше, ніж витратили в окупованому Криму», — пишуть автори матеріалу.

Не кращі справи також на трасі «Таврида», яку окупаційна влада будує від Керчі до Севастополя. На ній вже з'явилися просідання, що сягають розмірів до 3 на 5 метрів.

«І в Криму дороги пливуть, і в середній смузі Росії, і у Владивостоку пливуть, і всюди пливуть. І тут не у регіоні справа. Справа саме у тих людях, які за них відповідають», — посилається видання на висновок російського експерта з безпеки доріг Костянтина Крохмаля.

Нагадаємо, в рамках програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» з 2019 року й до кінця 2021-го планують оновити 13 тис. км доріг по всій Україні. А в планах до кінця 2024 року зробити 24 тис. км.

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