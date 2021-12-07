Переговори Байдена та Путіна: дата, що відомо та очікування України

У вівторок, 7 грудня, відбудеться розмова президента США Джо Байдена та президента Росії Володимира Путіна.

Переговори розпочнуться о 17:00 за Києвом. Путін та Байден будуть говорити у форматі відеоконференції.

Під час бесіди ключовими темами буде Україна, просування НАТО до кордонів РФ, ініціатива президента Росії щодо гарантій безпеки.

Журналістка CNN Наташа Бертран пише у Twitter, посилаючись на високопосадовця Білого дому, що перед розмовою з Путіним Байден поговорить з ключовими європейськими союзниками.

Своєю чергою, перед дзвінком американського та російського лідерів держсекретар США Ентоні Блінкен розмовлятиме з президентом Зеленським.

А сам Байден поговорить з президентом України за кілька днів після розмови з Путіним.

На офіційній сторінці Зеленського у Twitter вже з'явилася інформація про телефонну розмову з держсекретарем США Блінкеном.



«Домовилися й надалі діяти спільно та скоординовано. Вдячний стратегічному партнеру та союзнику — Сполученим Штатам — за незмінну підтримку нашого суверенітету та територіальної цілісності. Нічого про Україну без України», — йдеться у повідомленні.

Кожна сторона має свої очікування від переговорів Байдена та Путіна.

В Україні очікують на прояснення глобальної картини. Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє «РБК-Україна».



Між тим прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков уточнив, що у Кремлі від цих переговорів не чекають на прориви.

Нагадаємо, у США стурбовані концентрацією російських військ на українському кордоні. У Конгресі сподіваються, що віртуальна зустріч між президентом Байденом та президентом Путіним принесе результати. І Росія стримає свій агресивний запал. Сенатори вважають, що Байден має сказати президентові РФ про те, що США захистить Україну та надасть їй допомогу. А також те, що Америка виступає проти запуску «Північного потоку-2».

Американський сенатор, член Комітету з закордонних справ Кріс Мерфі заявив, що можливі подальші агресивні дії РФ щодо України можуть обернутися для Москви новим Афганістаном.

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