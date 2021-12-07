Байден може обрати кандидатом на посаду посла в Україні досвідченого дипломата: ЗМІ назвали ім’я

Президент США Джо Байден, який сьогодні говоритиме з главою Кремля Путіним про Україну, може обрати кандидатом на посаду посла у Києві досвідченого кадрового дипломата Бріджіт Брінк.

Про це пише Foreign Policy, посилаючись на джерело у дипломатичних колах.

За даними видання, остаточного рішення поки що не прийнято. Посада посла США в Україні залишається вакантною з 2019 року, коли її покинула Марі Йованович.

На цей час США у Києві представляє тимчасова повірена Крістіна Квін. Вона змінила на посаді Вільяма Тейлора.

Раніше у Вашингтоні обговорювали три кандидатури на пост посла США в Україні — посол США в Пакистані Пол У. Джонс, посол США в Сербії Ентоні Годфрі, посол США у Словаччині Бріджет Брінк.

Експерт з європейських питань Інституту світу США Вільям Тейлор зазначає, що адміністрація Байдена поки що не подала кандидатуру на посаду посла в Україні.

Про Бріджіт Брінк відомо, що вона уродженка Мічигана. На державній службі США з 1996 року. Працювала референтом з Кіпру, спеціальним помічником у Європі заступника секретаря Держдепу з політичних питань.

Обіймала посаду політико-економічного керівника у Тбілісі. Потім стала заступником директора у справах Південної Європи у Держдепі США, заступником голови місії посольства США у Тбілісі.

Також обіймала посаду заступника глави місії у посольстві США у Ташкенті. Була заступником помічника держсекретаря у Бюро у справах Європи та Євразії.

Останнім часом працює послом США у Словаччині.

Крім англійської, Брінк знає російську, сербську, грузинську та французьку мови.

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