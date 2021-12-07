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Політика

МІУ: Підрядника для «Великого будівництва» Київської обхідної дороги визначать за міжнародними процедурами

14:49 7 грудня 2021
дорога

Кабмін затвердив проєкт постанови «Про реалізацію експериментального проєкту будівництва Великої кільцевої автомобільної дороги навколо м. Києва» і таким чином дав можливість провести відкриті торги з вибору підрядника для будівництва КОД у межах програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво». Підрядника для КОД обиратимуть за міжнародними процедурами, а експериментальний проєкт триватиме до 1 грудня 2023 року. Про це повідомили у Міністерстві інфраструктури.

«Ми провели системну роботу з низкою міністерств, зокрема Мінфіном, Мінекономіки, Мінцифри, Мінʼюстом, вдосконалюючи та усуваючи можливі процедурні ризики при проведенні торгів. Також наголошу, що проєкт Постанови успішно пройшов антикорупційну експертизу НАЗК — ми враховували усі основні рекомендації та зауваження», — наголосив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Він додав, що Київська обхідна дорога має шанси стати наймасштабнішим проєктом не лише президентської програми «Велике будівництво», а й усієї історії незалежної України.

Проєкт КОД розділений на 7 окремих ділянок, які мають об'єднати дороги Київ — Ковель — Ягодин, Київ — Чоп, Київ — Одеса, Київ — Знам'янка, Київ — Харків — Довжанський та Київ — Чернігів — Нові Яриловичі. Окрім цього, буде збудовано окремий мостовий перехід біля населеного пункту Українка в Обухівському районі Київської області. Загальна протяжність КОД становитиме 150 км.

Нагадаємо, з початку реалізації програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» в Україні вже було відновлено та збудовано 13 000 км доріг державного значення, а до кінця 2024 року планується відновити всю мережу, що включає 24 000 км.

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