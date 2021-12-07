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Політика

Байден пригрозив Путіну і вирішив поговорити із Зеленським: підсумки спілкування президентів США та Росії

22:57 7 грудня 2021
Байден та Путін

У Білому домі озвучили головні заяви на прес-конференції за підсумками телемосту Путін-Байден, головною темою якого, за словами заступника Державного секретаря США з політичних питань Вікторії Нуланд, стала Україна.

Так, було анонсовано розширення військової допомоги Україні, якщо РФ зробить кроки проти нашої країни, однак США готові допомогти просуванню реалізації Мінських угод, повідомляють РІА Новости.

Санкції у разі вторгнення РФ в Україну будуть рівнозначні повній ізоляції Москви від світової фінансової системи. Також офіційний Вашингтон заявив про можливе призупинення проекту «Північний потік — 2».

Крім того, Байден дав зрозуміти Путіну, що питання про те, хто вступає до НАТО, вирішує лише Альянс, і зовнішні сили не мають права вето чи голосу в цих питаннях.

Консультації с президентом України Зеленським він планує провести в четвер, 9 грудня.

У свою чергу господар Кремля парирував, що саме НАТО робить небезпечні спроби освоєння української території та нарощує військовий потенціал у російських рубежів, і Росія зацікавлена в отриманні юридично зафіксованих гарантій, що виключають розширення НАТО на схід та розміщення у сусідніх з Росією країнах ударних наступальних систем.

Нагадаємо, відеосаміт тривав протягом двох годин.

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